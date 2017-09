Kan denne te kurere urenheder?

Og ifølge dermatologen Joshua Zeichner findes der data, som underbygger Reddit-brugernes udtalelser: “Der er data som antyder, at pebermynte-te kan have anti-inflammatoriske egenskaber og kan formindske aktiviteten af bestemte hormoner i kroppen,” udtaler han i et interview til Stylecaster.

Da akne i nogle tilfælde er påvirket af hormonbalancen i din krop, kan teen derfor virke stabiliserende for huden – det er dog ikke videnskabeligt bevist, eller garanteret at virke i alle tilfælde. Zeichner tilføjer da også, at selvom teen kan have positiv indflydelse på din hud, skal den ikke erstatte din normale hudplejerutine.

Vi vil give pebermynte-teen en chance, hvis ikke for dens dermatologiske virkemidler, så for den lækre smag. Nedenfor har vi fundet tre forskellige pebermynte-te, hvis du også vil prøve.