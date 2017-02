Kan et par kopper kaffe få dig til at se yngre ud?

Danmark snupper en flot fjerdeplads på listen over lande med højest kaffeindtag per indbygger.

Vi elsker kaffe, men vi har efterhånden hørt en del forskellige udsagn om, hvorvidt drikken er god eller dårlig for os. Nu har den nyeste forskning talt, og heldigvis er der er godt nyt til alle kaffeelskere.

En ny undersøgelse viser nemlig, at et par kopper kaffe dagligt kan have en betydelig sundhedsmæssig fordel. Undersøgelsen fra Stanford University beviser, at koffein kan bekæmpe tegn på aldersrelateret inflammation, som kan få din hud til at fremstå rødlig og træt.

Og som om det ikke var nok, har flere undersøgelser påvist, at lang levetid og indtagelse af koffein også hænger sammen.