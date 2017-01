Kold pasta slanker

Stivelse omdannes til sundt fedt

I stedet fortsætter den resistente stivelse til tyktarmen, hvor mikrofloraen omdanner den til sunde fedtstoffer, som optages i blodet, og det er godt for din sundhed. Den sunde fedt forebygger nemlig en lang række hjerte-kar-sygdomme. En anden sundhedsbonus af den resistente stivelse er, at den har den samme effekt som fibre, og det er derfor god for din afføring.

Den resistente stivelse betyder også, at den kolde pasta og kartoflerne fra i går får et lavere glykæmisk indeks. Det er en kæmpe fordel for din sundhed. Når de kolde kulhydrater fordøjes i tarmen, giver de et mere stabilt blodsukker, og det er godt, hvis du vil forebygge type-2 diabetes. Denne sygdom opstår netop, fordi kroppen gradvist skades, når du dag efter dag spiser sukker og letfordøjelige kulhydrater, der pludselig får dit blodsukkeret til at skyde i vejret.

Og det er faktisk ikke kun din sundhed, der har gavn af de kølige kulhydrater. Du får eksempelvis fem procent færre kalorier, når du køler de kogte kartofler ned fremfor at spise dem varme. I en portion med 250 gram kartofler sparer du cirka 20 kalorier.