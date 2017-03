Hvad betyder det egentlig at være 'det stærke køn'? At være det køn, der generelt set er fysisk stærkere, eller at være det køn, som har størst chance for at overleve og desuden lever længere?

Hvis svaret er sidstnævnte, er der ingen tvivl: Kvinden er det stærkeste køn.

Det beviser et nyt studie med over 48.000 hårdt skadede patienter. Her stod det klart, at kvinder, der er blevet alvorligt skadet, har 14 procent højere chance for at overleve i forhold til mænd med tilsvarende skader.

Årsagen skal ifølge forskerne findes i kvindernes høje niveau af kønshormonet østrogen, der har en beskyttende effekt.

“De kvindelige kønshormoner giver tilsyneladende en større modstandskraft mod ekstreme skader, mens mandlige kønshormoner forværrer chancen for at overleve alvorlige traumer,” siger Adil D. Haider, forskningsleder og assisterende professor i kirurgi ved Johns Hopkins University School of Medicine.

Forskerne mener, at kvindelige kønshormoner har en immun-stimulerende effekt, mens mandlige kønshormoner har en dæmpende effekt på immunforsvaret.

De kvindelige kønshormoner redder altså liv – og er også en af forklaringerne på, at kvinder lever længere.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF