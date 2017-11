Lyden, der garanterer en god nats søvn

Der er blevet foretaget flere forsøg af Frontiers in Human Neuroscience, der viste, at lyserød støj øger kvaliteten af din søvn. Et forsøg viste for eksempel, at når deltagerne sov til lyden af lyserød støj var deres søvn langt dybere.

Et andet forsøg viste, at lyserød støj havde en positiv indflydelse på hukommelsen. Forskerne kom frem til konklusionen ved at læse en række ord op for en forsøgsperson, som vedkommende skulle gentage den følgende dag. Efter en nat uden lydene kunne forsøgspersonen huske 13 ord, mens samme person kunne huske hele 22 ord efter at have lyttet til lyserød støj natten over.

Udover at hjælpe på søvnkvaliteten og hukommelsen viste forsøget også, at lyserød støj har en positiv effekt på koncentrationsevnen. Du kan altså både få mere ud af din søvn og din arbejdstid ved at lytte til lyserød støj.

Hvis du vil lytte til lyserød støj kan du hente en app til formålet i iTunes.





