Ny forskning: Mænd bør stå for rengøringen

Meget er (heldigvis) sket, siden det blev anset som kvindens opgave at holde hjemmet rent. I dag bliver opgaven delt mellem kønnene, men ifølge ny forskning er det måske en stor fejl.

Undersøgelsen, der foretaget af norske forskere ved Bergen Universitet, viser, at kvinder bør holde sig langt væk fra rengøringsmidler, fordi de får nedsat lungekapacitet ved regelmæssig brug af rengøringsmidler. Forskerne er kommet frem til resultatet efter at have fulgt 6.235 mænd og kvinder gennem de sidste 20 år, og undersøgelserne startede, da deltagerne var omkring 34 år.