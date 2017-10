Ny opfindelse gør vingummibamser sunde

Vi har tidligere berettet om vingummibamser, der giver kraftigere hår, men vi var dog ikke forberedt på vingummibamser, der er lige så sunde som superfoods.

Lad os introducere vingummibamserne Matcha Bears, der er blevet tilført ingrediensen matcha. Matcha er et fintmalet pulver fra specialdyrket og forarbejdet grøn te, der er en sundhedsfremmende næringsbombe. Matcha har blandt andet et højt indhold af antioxidanter og forøger produktionen af dopamin og serotin, der forstærker din hukommelse og koncentration. Desuden giver matcha forøget energi, forhøjet stofskifte, et forstærket immunsystemet, afgiftning af kroppen – og listen fortsætter.

Ved blot at indtage to Matcha Bears får du den samme mængde antioxidanter som ti kopper grøn te.

I skrivende stund er vingummibamserne stadig i deres opstartsfase, og derfor endnu ikke nået ud til et bredt publikum. Dog blev de nye Matcha Bears velmodtaget på San Franciscos Matcha Festival (ja, det er en ting), så det er formentlig blot et spørgsmål om tid, før projektet ryger ud over rampen – og til Danmark.





