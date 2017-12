Ny træning skaber resultater med minimal indsats

Vil du have mere ud af dine madrester, er der rig mulighed for at dyrke nye planter ud fra den gamle selleri eller toppen af en ananas. Det er en (voksende) tendens under navnet gendyrkning, hvor frugt og grøntsager får nyt liv – et hyggeligt projekt at have stående i vindueskarmen, og så giver det plus på den grønne konto, fordi du udnytter ressourcerne.

Du kan dyrke en avokadoplante ved at stikke tre tandstikkere ind i stenen og placere den på toppen af et glas med vand, der skal dække tre centimeter af stenens bund. Efter to til fire uger vil der dannes en rod, og når den er stærk nok, skal rod og sten omplantes i en potte.





