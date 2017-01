På dette tidspunkt bør du spise frokost

Har du og dine kollegaer også forskellige opfattelser af, hvornår det er bedst at spise frokost Noget tyder på, I bør blive enige om et tidspunkt – og helst i en fart. For tidspunktet for din frokost betyder meget mere, end du måske lige er klar over.

Selvom det sommetider kan være svært at ramme et fast tidspunkt, så er det måske alligevel en meget god idé at lægge en ihærdig indsats. For det kan faktisk betyde virkelig meget for din sundhed, hvis du enten springer frokosten over, eller ikke rammer kantinen på nogenlunde samme tidspunkt hver dag.

