Rihanna: Sådan bliver du mere selvsikker

Rihanna har et CV ud over det sædvanlige. Det indkluderer bedstsælgende albums, kampagner for kendte modehuse og et af vor tids mest hypede makeup-brands, Fenty Beauty by Rihanna. Med alle disse bedrifter under bæltet henledes man til at tro, at sangerinden altid har haft selvtilliden i orden, men i et nyt interview med InStyle, indrømmer Rihanna, at virkeligheden har været helt anderledes.

Rihanna fortæller til InStyle, at hun førhen led af generthed, som hun mener, skyldes det miljø hun blev opdraget i på Barbados:

“I kulturen på Barbados siger man ‘du skal ikke tale, medmindre du bliver talt til’” forklarer sangerinden og fortsætter, “det er uhøfligt at plabre. Det tog mig et par år at komme ud af min skal.”

I dag kan man ikke kalde Rihanna for en bly viol, hvilket blandt andet ses i hendes vilde optrædender og mange modige stilvalg.