Så farligt er det at kede sig

Gaaab! Der ligger en lang, regnfuld og doven søndag foran dig uden planer, og du aner ikke, hvad du skal få tiden til at gå med. Men der er god grund til at finde på nogle aktiviteter, som kan holde dig beskæftiget, for det kan være decideret skadeligt at kede sig alt for meget.

Ifølge forsøg påvirker kedsomhed nemlig din sundhed på flere måder. For det første har du større tendens til at kaste dig over fed mad, når du triller tommelfingre. Det konstaterer et studie, hvor psykologer sammenlignede 140 testpersoners humør og madindtag. Resultatet viste tydeligt, at når testpersonerne kedede sig, spiste de generelt flere kalorier og gik mere efter fed junkfood end dem, der ikke kedede sig.