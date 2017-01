Så ofte bør du udskifte din hovedpude

Kortvarig komfortlykke

Du har sikkert en yndlingspude, som er møffet og mast til perfektion, så du ligger helt rigtigt om natten. Desværre varer komfortlykken ikke evigt - du skal nemlig huske at vaske og skifte dine puder ud med jævne mellemrum.

Skidt og støvmider

Det handler ikke så meget om, hvorvidt puden er gået i stykker eller blevet flad, men mere om, at der ofte bor en hel hær af mikroskopiske dyr og organiske rester i den. Puden gemmer på skidt, olier og døde hudceller, og det kan på sigt give dårlig hud.

Desuden bor sandsynligvis også støvmider i din pude - de hører til edderkopfamilien, og de flytter gerne ind i små, hyggelige sprækker i hovedpuden. Støvmider er dog ikke bare ubehagelige at tænke på, de er også svært ubehagelige for folk, der er allergiske over for dem.