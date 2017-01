Så vigtig er gåturen i det fri for dig

Studiet

De fleste kender til den afstressende effekt som en gåtur i den friske natur kan have for os, og hvordan vi kan føle os gladere og mere tilfredse med os selv og vores omverden, efter et besøg i naturen.

Et studie fra Emmett Interdisciplinary Program in Environment and Resources ved Stanford University satte sig for at undersøge netop denne tese og påvise, hvorledes en gåtur kan påvirke vores mentale sindstilstand. Gregory Bratman stod i spidsen for studiet, hvor de neurologiske mekanismer, som udløses under en gåtur i naturen, skulle kortlægges.