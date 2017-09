Sådan bliver du bedre til at lytte

Mange gange er vi bange for at indrømme, hvis der er noget, vi ikke forstår, fordi vi ikke vil virke dumme. Men hvis det er vigtigt for jeres relation, at du for eksempel kan huske, hvad din venindes kæreste laver, kan du bede hende om at udpensle svaret, som var du et barn på seks år. Dermed signalerer du, at du er interesseret, og samtidig vil du bedre kunne huske det til en anden gang.

Mind dig selv om, at en god lytter er koncentreret, når andre fortæller. Pak eventuelt din mobil væk, så du ikke bliver distraheret undervejs, og fokusér udelukkende på den, der fortæller. Foregår samtalen over telefon, så lad være med at lave andre ting imens.