Sådan bliver du den, de andre kigger efter

4. Ret ryggen

Attraktive mennesker kender sin ret i lokalet, og kravler ikke langs panelerne. Så ret ryggen, og mind dig selv om, at du skal kunne se dit eget værd, før andre ser det.

5. Komplimentér andre

De fleste mennesker kan lide at få komplimenter, fordi det er et udtryk for, at nogen har lagt mærke til dem. Så sørg for at uddele oprigtige komplimenter - det viser folk, at de har betydning for dig. Og lige dér bliver du også attraktiv for dem.





