Sådan er du en god gæst nytårsaften

Årets sidste og største fest står for døren. Selvom anledningen lægger op til at slå sig løs, er det stadig vigtigt at være en god gæst. Her deler vi fem gode råd, du kan bruge som rettesnor.

1. Køb en flaske bobler med

At medbringe en god flaske bobler er en fin måde at sige tak til værten – og så kan den nydes på aftenen.

2. Hjælp med at lave snacks

Det er altid høfligt at spørge værten, hvad du kan bidrage med, og nytårsaften er ingen undtagelse.