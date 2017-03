Sådan får du en sommerklar krop

Kroppen

7. Fugt fugt fugt

En gennemfugtet krop er meget mere behagelig at røre ved og se på. Vinterbleg hud, der skaller på skinnebenene, er ikke drømmescenariet for dine sommerkjoler. Brug gerne lidt ekstra tid på at forkæle huden.

8. Tørbørstning og scrub

Start dagen med tørbørstning eller en lækker scrub i badet. Det sætter gang i lymfesystemet og får blodgennemstrømningen i kroppen sat i gang. Når de døde hudceller er væk, kan dine lækre olier og cremer også meget lettere trække ind i huden og gøre deres job. Du kan eventuelt lave din egen scrub med ingredienser fra køkkenet.

9. Fjern pelsen

For nogen er det en selvfølge. Et godt trick til at føle dig sommerklar er at fjerne vinterpelsen. Find skraberen eller epilatoren frem, og stol på, at solen snart vil sørge for at holde dig varm.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF