Scenarie 2 – Du dyrker likes og kommentarer

Psykologen: Erkend dit problem, og undersøg årsagen

Tænk over, hvad du vægter højest: gøremålet i sig selv eller likesene, der følger med bagefter, når du beretter om oplevelsen på de sociale medier? På den måde bliver du opmærksom på, om aktiviteten er noget, du gør for dig selv, eller bare for at få bekræftelse. Er det sidste tilfældet, så acceptér, at det er helt normalt at have det sådan. Først når du gør det, kan du ændre på din adfærd.

Vælg en aktivitet, du normalt deler på de sociale medier, for eksempel en koncertoplevelse, og beslut dig for, at du fremover ikke må lægge billeder af lignende oplevelser ud på nettet. Behold i stedet oplevelsen som et privat minde, og brug tid på at mærke efter, hvad der var rart ved lige netop den koncert. Har du brug for at dele oplevelsen med andre, så indvi kun de nærmeste. Dermed knytter du stærkere bånd til dine venner og familie, ligesom I sammen kan drøfte oplevelsens kvaliteter på et meget dybere niveau, uden at det bliver overfladisk.