Sådan får du ny energi på under 1 minut

Sådan gør du

Forskerene nåede frem til en bestemt vejrtrækningsmetode, som hurtigt giver fornyet energi: Tag en dyb indåndning igennem næsen. Træk vejret langsomt, imens du koncentrerer dig om at tælle til fem på både indånding og udånding. Forestil dig, at det er en rytme, du skal følge. På den måde vil din hjerne blive nulstillet på kort tid.

Hvis du er usikker på, hvordan man trækker vejret rytmisk, kan du kigge på et sovende dyr eller et spædbarn. Iagttag, hvordan maven hæver og sænker sig; langsomt, naturligt og rytmisk.

Forskningsprojektet

Det er tidligere påvist, at vejrtræning har stor betydning for hjernens funktionalitet. Forskerne fra Northwestern University ønskede at blive endnu klogere på emnet, og påbegyndte derfor forskningsprojektet, hvor de bad en gruppe mennesker om at trække vejret rytmisk gennem næsen.

Herudfra kunne forskerne konkludere, at deltagerne var bedre til at huske og skelne mellem andre menneskers specifikke følelser, når de trak vejret rytmisk.

Så næste gang, du har svært ved at koncentrere dig, kan du med fordel bruge to-fem minutter på at trække vejret – tiden er godt givet ud.





ALT DET, DU IKKE VIL GÅ GLIP AF