Sådan kommer du nemmere ud af sengen

Har du svært ved at komme ud af fjerene om morgenen? Selvom man bliver slank af at sove, er der god grund til at forsøge at stå tidligere op: En canadisk undersøgelse viser nemlig, at morgenmennesker generelt er gladere og har det bedre end natteravnene.

Det har højest sandsynligt noget at gøre med, at dem, der står tidligere op, får længere tids sollys, som nemlig udskiller humørhormonet, serotonin.

Få tre tips til blive bedre til at stå op om morgenen her: