Sådan lærer du at arbejde koncentreret

Reisinger foreslår, at du skal benytte tiden, hvor din venstre hjernehalvdel dominerer, til dine vigtigste arbejdsopgaver, der kræver fokus. Når din højre hjernehalvdel tager over, skal du give dig selv lov til at holde pause. Gå en hurtig tur, spis en sund frokost, eller stræk dig godt igennem.

De mentale pauser er en gave for din produktivitet, og på sigt giver de langt bedre end at presse sig selv til at arbejde gennem en hel dag.

Så næste gang, du føler dig træt foran skrivebordet, så tag en aktiv pause, og forbered din venstre hjernehalvdel på at blive effektiv igen.

ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF