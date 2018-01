Sådan lærer du at løbe langt

Ifølge forsker og løbeekspert Tom Noakes er det vigtigt at få indlagt lange løbeture i din træningsrutine – på den måde programmerer du hjernen til at yde mere. På de lange ture vender du kroppen til at aktivere en større andel muskelfibre, hvilket vender kroppen til at kunne løbe længere og udholde mere. Og det er en evne, der forbedrer dine præstationer i alle former for aktiviteter.

Vi har talt med forfatter og personlig træner Johanna Grønneberg, der både arbejder i USA og Norge, om hvordan man opretholder sine nytårsforsæt og når sine træningsmål for det nye år.

“Mit bedste tip er at investere i et træningsværktøj, der gør det mere motiverende at træne og måler dine resultater. Men det er også vigtigt ikke at lade målet blive en forhindring,” siger Johanna Grønneberg.