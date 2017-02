Sådan ser verdens mest attraktive læber ud

Stor og fyldig overlæbe eller lille og feminin underlæbe? I en ny undersøgelse blev mere end 400 deltagere spurgt, hvad der gør læber mest attraktive med henblik på at finde frem til, hvordan det ultimative sæt læber ser ud.

Undersøgelsen er foretaget at plastikkirurger, da rekordmange har fået lavet læbeoperationer de seneste år. I plastikkirurgiens verden har fyldige læber længe domineret, men overraskende nok var det ikke de helt store læber, der vandt undersøgelsen. Faktisk er vinder-læberne en del mere naturlige, end man skulle tro.

Studiet blev foretaget på University of California, hvor de 400 deltagere studerede en række billeder, som lå side om side. Billederne viste både manipulerede over- og underlæber, og deltagerne blev bedt om at rangere billederne på en skala fra et til ti.