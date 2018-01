Sådan skærer du ned på dit sukkerforbrug

4. Kage

Sådan virker de

Har ofte et højt indhold af både sukker og fedt, og det betyder, at du får mange kalorier per 100 gram, hvilket jo sætter sig på sidebenene. Det er sjældent en madvare, du skal tygge særligt meget på, og derfor vil du nemt komme til at spise mange kalorier.



Sådan gør du

En god løsning er, at du selv bager sunde kager, så de har et lavere indhold af sukker og fedt. Du kan eventuelt bruge sukker- og fedterstatninger. Et alternativ kan være, at du bare spiser kage lidt sjældnere.

5. Chokolade



Sådan virker de

Det er en kaloriebombe med højt indhold af både sukker og fedt. Selv om fedtet ikke er af den usunde slags, vil det stadig give dig en masse kalorier, som nemt gør det svært for dig at holde vægten. Skal du have chokolade, så vælg altid mørk.



Sådan gør du

Vælg chokolade med højere kakaoprocent og en bedre smagsmæssig kvalitet, som tilfredsstiller din søde tand. Køb også chokolade i mindre stykker og portioner, så du ikke så let kommer til at spise for meget.