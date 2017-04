Sådan slipper du af med appelsinhud

Appelsinhud, der også går under navnet cellulite, er noget de fleste kvinder kender til og irriteres over. Desuden er det arveligt, så hvis din mor har appelsinhud, kan du være ret sikker på også selv at få det.

Appelsinhud er på ingen måde skadeligt og er derfor en ren kosmetisk gene. Du kan derfor enten vælge at acceptere det, eller også kan du ty til følgende hjælpemidler, som vil være med til at udglatte huden og give en sommerklar krop.

For det første er træning af balder og lår et godt værktøj, da appelsinhud skyldes fedtophobning i huden – jo mere veltrænede lår, desto mere glat vil hudens struktur syne.

Desværre er træning ingen garanti for helt glatte lår, men heldigvis findes der andre og mindre fysisk krævende genveje til glattere baglår.

Her får du de tre bedste hjælpemidler mod appelsinhud.