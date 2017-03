Sådan slipper du for sygdom

C-vitamin

Har du ikke lyst til at tage kosttilskud, findes der heldigvis også billigere alternativer til at få nogle sunde antioxidanter ind i din daglige kost. Citroner er eksempelvis en god kilde til C-vitamin.

Derfor vil det være en god idé at starte morgenen med et glas kogt vand med citron, og du kan læse om de mange fordele ved at indtage en daglig dosis presset citron lige her.

Ingefær

Når talen falder på vinterforkølelser, er det ikke til at komme udenom ingefær, som har en god og styrkende effekt på dit immunforsvar.

Der er derfor mange gode grunde til at spise ingefær hver dag, og en af de letteste måder at få det indført i din daglige kost, er ved at lave et lækkert ingefærshot, som du kan finde opskriften på lige her.





MERE FRA COSTUME