Sådan spiser du dig til en god eksamen

Nødder

Vil du styrke de små grå, så kommer du ikke uden om nødder, der giver dig både omega-3-fedtsyrer og E-vitamin. Særligt valnødder er gode for hjernen, og indtager du en lille håndfuld valnødder dagligt styrker du hukommelsen og indlæringsevnen.

Bær

Jordbær, hindbær, brombær, blåbær og gojibær for bare at nævne nogle. Listen er lang, og selvom bærerne ikke syner af meget, så er virkningen stor. De farverige bær er rige på flavonoider og antioxidanter, der styrker din hjernefunktion og evne til at forstå og anvende ny information.