Sådan undgår du vinterdepression

Vi kender det allesammen. Sommeren, som vi troede skulle vare evigt, er pludselig forsvundet og erstattet af lange dage på kontoret og få timer med solens lys. Men det behøver ikke være så trist, selvom der er længe til sommer. Det kræver kun nogle få ændringer i din tankegang og nogle gode vaner at komme fornøjet gennem vinteren.

1. Nyd, at årstiderne ændrer sig

Der er mange skønne ting ved sommeren, men husk også at nyde alle de gode ting, som vinteren har at byde på. Nyd for eksempel, at vinterhalvåret er både smukt og friskt med den skarpe, klare luft og alle de smukke farver. Den nye sæson betyder også nye muligheder, blandt andet på modefronten. Klæd dig i massevis af lag, og investér i en af sæsonens smukke vinterjakker, som du kan bruge resten af sæsonen.

2. Vær udenfor

En af grundene til, at vi har tendens til at blive deprimeret i vinterhalvåret, er mørket. Så husk at komme udenfor, når solen står højt på himlen. En lille gåtur i frokostpausen kan gøre hele forskellen.