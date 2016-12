Sådan bekæmper du oppustethed

3 // Spis probiotiske fødevarer såsom yoghurt, kefir og andre gærede produkter. Et dagligt tilskud er også en god idé for at sikre, at du har masser af venlige bakterier, der kan hjælpe til at gøre deres magi i maven. Jeg tager personligt probiotiske supplementer hver morgen inden min morgenmad, og de har haft stor betydning for min nuværende, velfungerende mave.

4 // Vand er vigtig for fordøjelsen, og du skal drikke masser af det - men drikkes det forkert, kan det påvirke maven negativt. Jeg anbefaler, at du drikker vand 30 minutter før et måltid eller 60 minutter efter, men ikke under et måltid (bortset fra et par slurke efter behov). Dette er fordi, vand fortynder din mavesyre, hvilket gør fordøjelsesprocessen mindre effektiv og kan kreere oppustethed.

5 // Undgå eller minimer dit indtag af sukker, koffein og alkohol. Disse er alle kendte irritanter, der ofte forårsager overdreven oppustethed.

Melissa Brangstrup er yogainstruktør og kostvejleder. Læs mere om Melissa Brangstrup her.