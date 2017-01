Smoothie eller juice - hvad skal du vælge?

JUICE

Når man laver juice, udtrækker man væske og næringsstoffer fra vegetabilske fødevarer (frugt, grøntsager og urter), men man fjerner fibrene. På grund af dette tenderer juicer til at være tyndere og mindre mættende end smoothies, og derfor er de perfekte som en snack eller til at komplementere et lettere måltid.

Fjernelsen af fibrene betyder, at næringsstofferne optages hurtigt i blodet og rammer dine celler langt hurtigere, end hvis du skulle fordøje hele ingredienser. Det er derfor bedst at basere din juice på grøntsager, men du kan sagtens tilføje lidt frugt for en sødere smag.

Min favoritjuice består af grønne grøntsager, der støtter kroppens egen "rengøring" og som er fulde af næring. Jeg bruger ofte romainesalat, agurk, grønkål, broccoli, persille, citrongræs, ingefær eller mynte i mine juicer. Jeg tilføjer også gerne lidt citron eller lime og lidt hvedegræs.

Anskaf dig en god juicemaskine derhjemme, så du kan lave dine egne dejlige juicer. Det kan være dyrt, men man kan være heldig at finde en god maskine på tilbud. Husk, at en god juicer er en investering, dit helbred vil takke dig for!

Melissa Brangstrup er yogainstruktør og kostvejleder. Læs mere om Melissa Brangstrup her.