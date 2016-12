Snooze-knappen er faktisk godt for noget

At snooze eller ikke at snooze

Vi er flere, der har et had/kærlighedsforhold til vores snooze-knap. Mange morgener føles den som den eneste redning, når man er kommet for sent i seng eller skal alt for tidligt op: Bare lige 10 minutter til ... og så 10 minutter til ... og 10 til ... Og med ét er der gået en halv time i let skyldigt selskab med snooze-knappen. Kan det være godt for noget?