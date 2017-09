Spis din yndlingsfrugt, og tab dig

Vægttab og lavere fedtprocent

Gruppen af forskere har kigget på en række tidligere undersøgelser og koblet resultaterne sammen. Forskerne har blandt andet set på en undersøgelse, der konstaterer, at personer, der spiser meget avocado i deres kost, har et bedre blodtryk.

Forskerne så også nærmere på en undersøgelse, der viste, at en gruppe overvægtige personer, som spiste en avocado hver dag i seks uger, tabte sig markant i både vægt og fedtprocent.

Det viste sig også, at det ikke kun er avocado-"kødet", der er godt for din krop. Skrællen og kernen kan også bruges, men forskerne påpegede dog, at der mangler forskning, som helt bestemt kan fastslå, hvad de andre dele af frugten kan føre med sig af positive ting.





