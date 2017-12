5 hobbyer, der styrker din sundhed

Læs dig mindre stresset

Ahh … Du kender sikkert fornemmelsen af den ro, der sænker sig, når du dumper ned i sofaen med en god bog – og der er noget om det. Et forsøg har vist, at læsning er et quickfix i forhold til at gøre dig mindre stresset. Faktisk kan blot seks minutters læsning nedsætte stressniveauet med hele 68 procent. Og i studiet virkede læsning bedre end andre afslappende aktiviteter som at lytte til musik, gå en tur og drikke en kop te.

Årsagen er formentlig, at du giver dig selv et frikvarter fra hverdagens bekymringer, fordi du kun kan koncentrere dig om én ting, når du læser, og det får musklerne til at slappe af og nedsætter hjerterytmen.

Strik er det nye yoga

En ret, en vrang, en ret … Sådan går det derudad pind efter pind, og det er netop gentagelserne og det faktum, at du er nødt til at være til stede i nuet, der får folk til at sammenligne strik­ning med yoga. Dermed er der også nogle af de samme positive effekter ved de to aktiviteter som for eksempel lavere blodtryk, bedre koncentrations- og koordinationsevne og mere ro i krop og sind.