Tør du være nøgen?

Fri kropskultur

Manden hilste blot venligt og gik over til den kolde bruser. Og så stod vi der, fnisende som en ok skolepiger, stadig usikre på om badetøjet skulle af eller på, og hvad vi i det hele taget skulle stille op med os selv. Det var her, at min ene veninde hviskede noget om Freikörperkultur, det, der på dansk bedst oversættes til noget i retning af Fri Kropskultur. Hun kendte altså godt til det, men havde ikke lige tænkt på at forberede nogen.

“For tyskerne er det det mest naturlige i verden at være nøgen i spa-situationer. De bliver faktisk ofte sure, hvis man beholder badetøjet på, for de synes, at det våde badetøj er mere uhygiejnisk end våde baller på varmt træ. Derudover kan det blive opfattet, som om man er der for at kigge, hvis man er dækket til. Det er så ind- groet i den tyske kultur, at ingen tænker over, at det kunne være anderledes,” siger skønhedsekspert Silke Grane, der er halvt tysk og gennem sit arbejde på bloggen Beauty by Silke har besøgt mange både tyske og danske spa-destinationer.