3 ferier der booster din sundhed – lige her i Danmark

3. Gå offline i Ebeltoft

En megatrend i øjeblikket er 'digital detox'. Men det er lettere sagt end gjort at stoppe med at tjekke Instagram og Facebook hele tiden for at se, om der liiiiige er sket noget spændende.

En ferie er den bedste ramme for at kickstarte din digitale detox. Og hvis du er frisk på at tage en kold tyrker, er det virkelig godt at vælg en feriedestination, hvor du har mulighed for at lave en masse aktiviteter, så det bliver lettere at holde fingrene fra smartphonen.