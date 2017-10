Derfor er det en fordel at løbe i byen

Det kan være stressende at løbe i byrummet. For ikke nok med, at du skal koncentrere dig om at holde tempoet og din løberute, du skal også navigere blandt myldrende fodgængere, barnevogne, forjagede bilister og sågar andre løbere.

Dit flow og din rytme bliver bremset af lyskryds, og du risikerer at vrikke om på ujævne fortove eller bro­stens­styk­ker. Men frem for at fokusere på de ulemper, der er, ved at være byløber, så kan du faktisk nemt vende byens udfordringer til din fordel.

Vi har her samlet fem gode grunde til at værdsætte din løberute i byrummet.

1. Lys

Byen er oplyst. Det giver mulighed for at løbe i dagens yderpunkter. En øde landevej er ikke sjov, når det er mørkt.

2. Liv

Byen er fuld af liv. Det er inspirerende at kigge på og gør, at du hurtigt kan få hjælp, hvis uheldet er ude.