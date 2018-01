Sådan bliver du en morgenløber

SÅDAN KOMMER DU AF STED

- Læg løbetøjet frem aftenen før – gerne på en lun radiator, så det er skønt at få på. De virkelig hardcore sover med løbetøjet på om natten!

- Snup et glas vand og evt. en banan, hvis maven føles ubehageligt tom fra morgenstunden.

- Lad være med at tænke over, om du gider. Slå hjernen fra – og gør det. Du elsker det, så snart du er ude.

- Varm lidt op indendørs, før du tager af sted. Det gør det nemmere at møde morgenkulden.

- Lunt først en kilometer eller to, så kroppen vågner og ledvæsken får tid til at smøre leddene. Lav gerne nogle høje knæløftninger og gadedrengehop for at få ekstra gang i kroppen.

- Hvis du er uvant med morgentræning, så tag nogle rolige morgenture, indtil kroppen vænner sig til at træne på dette tidspunkt. Du får snart energi til mere seriøs træning.