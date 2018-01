Træn hele kroppen på under 10 minutter

Har du planer om, at både du og din bagdel skal gennemgå en transformation i foråret, er dette app'en for dig. Træningen fokuserer på at skabe et stærkt og tonet bagparti, og giver et overskueligt træningsprogram, som du let kan følge. App'en viser dig 13 forskellige typer squats, fordelt over seks træningsprogrammer, der alle bliver demonstreret i en lille video, så du med garanti laver øvelserne rigtigt.