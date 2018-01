Undersøgelser viser, at dette smil gør dig mest attraktiv

For 20 år siden skulle man kun bruge ét godt billede, når skolefotografen kom forbi, eller hvis pas og kørekort skulle opdateres. I dag forholder det sig helt anderledes takket være Facebook, Instagram og diverse datingapps, som gør, at vi i højere grad tager og lægger billeder ud af os selv.

Derfor kan det være rart at kende de tips, der gør dig i stand til at tage et billede eller en selfie, som får dig til at fremstå mere attraktiv i andres øjne. Ifølge undersøgelser er der flere faktorer, som spiller ind, heriblandt forholdet mellem dine hjørnetænder og pupiller, samt den måde, du tilter hovedet på. Hvis det lyder skørt, så læs med, og bliv klogere her.

