Det kan være svært at finde rundt i junglen af sundhedstips, kure og diætisternes råd, der både kan være modstridende og forvirrende. En ting har vi dog altid været overbeviste om, nemlig at alle grøntsager er sunde for os.

Mens grøntsagers mange sunde fordele ikke kan benægtes, viser en ny undersøgelse, at især én grøntsag kan medføre vægtøgning.

Harvards T. H. Chan School of Public Health står bag undersøgelsen, der inkluderede 130.000 deltagere over en periode på 20 år. Hvert fjerde år har forskerne samlet deltagernes mad-dagbog, samt noteret deres vægt på en ugentlig basis.

Undersøgelsen påviste, at deltagere, der i større grad spiste stivelsesholdige grøntsager, såsom majs, kartofler og ærter, havde større risiko for at tage på over tid.

En grøntsag løb dog med prisen som verdens mest usunde grøntsag: Majs.