Det er en stor udfordring at lære et nyt sprog. Først og fremmest skal du opbygge et ordforråd helt fra bunden, dernæst have styr på grammatikken, for endelig at forsøge at udtale ordene nogenlunde korrekt. For hvis du ikke finder modet til at få ordene over læberne, er det ikke meget, du vil få ud af din nye sprogfærdighed.

Og nu påviser ny forskning, at indtagelsen af små mængder vin kan hjælpe os med at lære et andet sprog. Forskerne bag er fra Maastricht University i Holland, der konkluderer, at en til to tåre vin forbedrer din udtale markant. Ved at indtage en smule vin udtaler du nye ord bedre end i ædru tilstand, hvilket blandt andet skyldes, at vinen giver det ekstra mod, der skal til.

Så næste gang, du snubler over ordene, kan du med fordel åbne en flaske vin. Et voilá!





