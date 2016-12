Vin før sengetid er vejen til en slank figur

Rød, hvid, rosé ...

Alle gode grunde til at kunne drikke lidt mere vino i hverdagen – på en kontrolleret og moderat måde selvfølgelig – er nogle, vi tager kærkomment imod. Vi blev derfor glædeligt overraskede, da vi fik nys om, at forskere nu har bevist, at lidt vin inden sengetid ikke bare smager dejligt, men også har en effekt på tallet på badevægten.

Forskerne har talt

Ifølge forskere fra Washington State University og Harvard (ja, det er altså de store drenge, der taler her), er der et kemisk stof i vin kaldet resveratrol. Resveratrol fungerer i kroppen på den måde, at stoffet stopper fedtceller fra at tage imod mere fedt, hvilket hjælper dig med at skrumpe i størrelse.