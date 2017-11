Her er vitaminerne, der giver dig smuk hud

Vitamin A

Vitamin A øger produktionen af kollagen, fremmer cellefornyelsen og hudens elasticitet, og frem for alt regulerer olieproduktionen i huden. Hvis din hud producerer for meget olie, vil du have større sandsynlighed for at få akne og urenheder.

Vitamin A er både velegnet som et serum og kosttilskud, men er især effektiv overfor akne, når det påføres direkte på huden.