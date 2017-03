3 designere, du skal kende

Hvad inspirerer dem? Hvem drømmer de om at klæde på? Og hvordan er det egentlig at vinde en stor modepris? Vi har talt med tre danske designtalenter, du skal kende.

Cecilie Bahnsen

En torsdag aften i oktober sidste år blev det slået fast, at Cecilie Bahnsen er en af Danmarks største designkometer. Den dag modtog hun den prestigefyldte pris Dansk Design Talent-Magasin Prisen 2016. Med prisen fulgte 500.000 kroner og et modeshow ved Københavns modeuge i februar i år. Cecilie Bahnsen flyttede tilbage til Danmark i 2015 efter at have boet i London i syv år, hvor hun tog en masteruddannelse fra Royal College of Art og arbejdede for John Galliano og Erdem. Med ydmyghed over for sit håndværk og traditionelle teknikker som kviltning og broderi kredser Cecilie Bahnsen om detaljer som blomsterbroderier på transparente stoffer for at skabe nye mønstre og tekstiler.





HVORDAN VAR DET AT VINDE DANSK DESIGN TALENT-MAGASIN PRISEN?

“Prisen var en utrolig bekræftelse i at tro på, at det virkelig kan lade sig gøre. At skabe et nyt, stærkt dansk mærke med masser af designkvalitet, personlighed og ambitioner.”





HVAD INSPIRERER DIG LIGE NU?

“Det er ofte en enkelt detalje, der bliver inspiration for en hel kollektion – for eksempel i min efterår/vinter 2016-kollektion, hvor sløjfer enten var broderet eller vævet ind i kjolerne eller brugt som lukninger i stedet for knapper og lynlåse. Jeg er også inspireret af samspillet mellem feminine detaljer og kontrasten mellem de maskuline og rene silhuetter. Det har i min forår/sommer 2017-kollektion blandt andet udmøntet sig i oversize herreskjorter med dekorative flæsekanter, hvor skjorterne får et feminint udtryk på trods af deres drengede silhuet.”





HVEM DRØMMER DU OM AT KLÆDE PÅ?

“Jeg er nok ikke den eneste, der har forelsket mig i Millie Bobby Brown, der spiller karakteren Eleven i tv-serien Stranger Things. Jeg er vild med hendes teenagelook, og at hun både er drenget og feminin på én gang. Samtidig kunne det også være cool at klæde Winona Ryder fra samme serie på. Hendes look i 90’erne var fantastisk, og hun har stadig et stærkt udtryk.”