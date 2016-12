Andrea Elisabeth Rudolph: 40 ting, livet har lært mig

Oplevelser og erfaringer

1. juli i år fyldte Andrea Elisabeth Rudolph 40 år. På en måde er det mærkeligt, at hun ikke fylder mere. Ikke fordi hun ser gammel ud. Hun ser fantastisk ud. Det tykke mørke hår er skrabet tilbage i en hestehale, den velplejede hud har en misundelsesværdig sommerglød, og de grønne øjne er mindst lige så intense, som da hun for over ti år siden brød igennem som hele Danmarks mediedarling som vært på Vild med dans. Men hendes liv har budt på oplevelser og erfaringer nok til, at hun kunne være fyldt det dobbelte. Her fortæller hun om fyrre af dem:

Som barn brugte jeg heldigvis ikke særlig meget energi på at tænke over, hvad jeg ville være, når jeg blev stor. Det eneste, jeg vidste med sikkerhed, var, at jeg ville have en kæmpe familie med en masse børn.

Jeg kommer selv fra en stor familie og har fem søskende. Det gode ved at have mange søskende er, at der næsten altid er nogen, der holder med dig. Med mange søskende er der også større chance for, at der er nogen, der ligner dig. For selvom man stammer fra det samme kød og blod, kan man godt være som dag og nat. Som barn mindede jeg nok mest om min pseudo-tvilling, Benjamin, der er 16 måneder yngre end mig. Vi behøvede egentlig aldrig at lave lege-aftaler, fordi vi altid havde hinanden. Det har altid været min drøm at få børn tæt på hinanden. Det får jeg nu med Alfred, der er et år gammel, og så den baby, der ligger i min mave. 19 måneder bliver der imellem dem. Jeg håber, at de får et lige så nært forhold, som Benjamin og jeg har.

Mine forældre gik meget op i at opdrage mine søskende og jeg til at være gode venner og ikke tale grimt om hinanden. Det prøver jeg at give videre til mine egne børn. Selvfølgelig kan man godt blive uvenner, men man skal tale pænt til hinanden.

At tale pænt til hinanden er generelt vigtigt for mig. Derfor ved mine medarbejdere i Rudolph Care, at de aldrig skal tale dårligt om andre, heller ikke konkurrenterne. Man bliver mindre af at tale andre ned, og jeg er overbevist om, at der er plads til os alle.

Jeg forstår godt, når folk spørger, hvad jeg egentlig vidste om at lave cremer. Men jeg har jo aldrig været alene om det. Min særlige kompetence i Rudolph Care har været at lave konceptet og bagefter sætte et team af folk med forskellige kompetencer. Alle i virksomheden er vanvittigt dygtige og er karakteriseret af at være flittige, have mod og være ordentligt opdraget.

Evnen til at sætte et godt team stammer nok fra mine dage som radiomedarbejder. Her blev jeg opmærksom på, at ved at vælge den helt rigtige tekniker, producer og manuskriptforfatter kunne man sammen skabe det gode produkt.

Med den rigtige sammensætning af kollegaer kan man gøre hinanden bedre. Da jeg sammen med Lars Hjørtshøj og Lasse Rimmer blev vært på Morgenhyrderne på Radio 100 oplevede jeg for første gang, hvordan en plus en plus en kan blive til fire.

Jeg kan godt savne at lave radio. Det er et fantastisk medie, fordi man bliver trænet i at tænke hurtigt og fortælle den gode historie. Allerede som barn hjulede jeg hjem fra skole for at høre Børneradio klokken tre. Det var min mor, der foreslog mig at prøve kræfter med radiobranchen og søge praktik på P1.

Jeg gik virkelig sent i puberteten. Jeg var den sidste til at få menstruation og hår på karamellen – eller hvad man nu siger. Det var selvfølgelig hårdt, men jeg tror, at det var godt, at det var mig, fordi jeg allerede som barn havde et godt selvværd og var god til at grine af det svære.