“Der er stor forskel på de spørgsmål, mænd og kvinder i politik får”

HVAD BLIVER DU ALTID SPURGT OM?

“Hvordan det er som ung kvinde at være borgmester og chef for to tusind mennesker. Det bliver jeg tit spurgt om både privat og politisk. Og så har jeg de seneste år oplevet, at folk helt umotiveret spørger mig, hvornår jeg skal have børn.

Jeg tager ikke spørgsmålet så tungt, for jeg forstår godt, at det kommer af kærlighed og bekymring, men samtidig ligger der et meget interessant samfundssyn i det spørgsmål. Det er så indgroet en norm, at man skal have børn, at det virker provokerende for mange, at jeg som 32-årig og forlovet endnu ikke har fået børn.

Mange tror – fejlagtigt – at det betyder, at jeg har fravalgt børn for karriere, og bliver måske provokeret af det. Jeg kunne faktisk aldrig selv finde på at stille andre samme spørgsmål. Jeg synes, det er folks eget valg.

Desuden er jeg adopteret fra Korea, og min mor har altid fortalt mig, at spørgsmålet var noget af det allermest hjerteskærende at få, da hun selv prøvede at blive gravid. Så jeg er meget opmærksom på, at det kan være følsomt.”

HVAD BLIVER DU ALDRIG SPURGT OM?

“Som kvindelig politiker bliver man spurgt om alt. Jeg bliver heldigvis ofte spurgt om min politik og mine visioner, men som kvinde skal jeg også svare på spørgsmål om alt fra tøj og familieliv til mad og motion.

Jeg har ikke noget imod de spørgsmål, for jeg forstår godt, at folk er interesseret i at få så mange sider af mig med som muligt, hvis de skal have tillid til mig som borgmester. Men jeg oplever ikke, at mine mandlige kollegaer bliver spurgt om en masse ud over politik, medmindre de selv opsøger det.

Der er stor forskel på de spørgsmål, som mænd og kvinder i politik får, og det synes jeg er tankevækkende anno 2016. Det er lidt vildt, hvordan der var tusinde gange mere fokus på Helle Thornings tøj, sko, træning og familieliv, end der i dag er på Lars Løkkes. Da der var fokus på Løkkes sko, var det jo af en helt anden årsag ...”