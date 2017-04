Derfor valgte Anna at få et regnbuebarn

Som et nederlag ... Sådan følte Anna Bøtter sig, da hun vågnede på sin 35-års fødselsdag uden skyggen af en mand at få børn med. Derfor tog hun en beslutning. Hun slettede sin Tinder-profil og oprettede i stedet en annonce på Regnbuebarn.dk. Halvandet år efter kom Flora til verden. Og livet var for evigt forandret for den lille piges mor ... og far og far.





HVORDAN ER DIN FAMILIEKONSTELLATION?

“Jeg er mor til Flora fra august sidste år, som jeg har sammen med Jeppe og Jesper. De er gift, og vi har kendt hinanden i små to år, efter vi mødtes på Regnbuebarn.dk – en side for folk, som ønsker at få børn uden at leve i en traditionel kernefamilie. På grund af svangerskabsforgiftning fødte jeg ved kejsersnit, og min jordemor havde skrevet i papirerne, at der skulle tages særligt hensyn til, at jeg kunne have to personer med på operationsstuen. Så under kejsersnittet sad Jeppe og Jesper begge to ved siden af mig og holdt mig i hånden. Da vi blev udskrevet og sammen gik ud af hospitalet med Flora, var jeg så nervøs for, at nogen kom efter os og sagde, at der var sket en fejl. At vi ikke kunne tage hende med. Men selvfølgelig kunne vi det, for hun var jo vores. Det var nok først der, jeg rigtigt forstod det. Vi havde alle tre barselsorlov i to uger, hvor jeg boede hos Jeppe og Jesper. Det var dejligt, at de var der til at lære Flora at kende, og rent praktisk var det godt, da man ikke må være alene efter et kejsersnit. Bagefter flyttede Flora og jeg hjem i min lejlighed. Når hun bliver ældre, skal hun bo halvdelen af tiden hos mig og halvdelen af tiden hos dem – Jeppe og Jesper bor to gader fra mig. Vi spiser aftensmad sammen cirka hver anden dag, og vi ses også impulsivt. Det føles meget naturligt at være sammen. Som om vi har kendt hinanden for evigt.”