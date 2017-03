Derfor valgte Rikke at blive hjemmegående

Egentlig gik det ok med at få tingene til at hænge sammen, da Rikke Tyle Demming valgte at opsige sin HR-karrierestilling og hellige sig familien og sine tre børn. Det var mere følelsen af at løbe og løbe uden rigtigt at nå frem, der gjorde udslaget, sammen med en lille angst for pludselig ikke at være her mere. I dag passer hun hjemmet og børnene på ni, seks og to år.



HVORNÅR BESLUTTEDE DU, AT DU VILLE VÆRE HJEMMEGÅENDE?

“Det var ikke en bestemt begivenhed, der gjorde udslaget. Mere en masse små ting, der pegede på, at vi bare blev mere og mere pressede på vores tid som arbejdende forældre til tre. Da vi først fik åbnet op for snakken om det, stod det pludselig ret klart, at det var det, jeg skulle og ville. Jeg var tilbage fra min tredje barsel, da vores yngste var ti måneder. Jeg havde ikke forestillet mig at være hjemmegående, men efter fire måneder begyndte vi at snakke om det, og to måneder senere var jeg klar til at sige mit job op.”





HAR DET VÆRET EN DRØM FOR DIG?

“På ingen måde. Jeg har altid syntes, det var fedt at gå på arbejde og opleve den dynamik, det giver. Vi havde egentlig også nogle rutiner, der kørte og kunne være fortsat. Men det er også opslugende at være i det hamsterhjul, hvor man bare drøner derudad. Da vores mellemste dreng skulle begynde i skole, kunne jeg mærke, at det i hvert fald ikke længere var en drøm at aflevere børnene på fritidshjemmet klokken 7.15 og hente dem sent om eftermiddagen. Han skulle have en mor eller far til at følge ham ind i klassen. Så man kan sige, at jeg har haft en drøm om at have en familie med de bedste vilkår for at trives – og den var jeg nok ikke helt i mål med, mens jeg stadig arbejdede.”