Det er også sejt at være sød, når det ikke er jul

Jeg ved ikke rigtig, om jeg sådan tror på nytårsforsæt, men jeg vil i hvert fald øve mig i at lade ting prelle af. De ting, som er ligegyldige, og så i stedet bruge energien på at smile lidt mere til min omverden. Det er let at have mistro overfor det, man ikke kender til. Hvis vi nu skal være ærlige, hvor tit tilbyder vi så frivilligt vores hjælp til turister, der står med et udslået kort i hånden og tydeligvis ikke kan finde vej til Amalienborg? Hvis de selv spørger os, så vil vi meget gerne være behjælpelige og straks træde til. Men vi tilbyder ikke først, for så skal man jo snakke til en fremmed.

Når man rejser, oplever man tit en ny åbenhed ved sig selv, hvor man falder i snak med tilfældige mennesker. Vi føler os seje og eventyrlystne, når vi kaster os ud på socialt dybt vand. Det slår mig altid mest, hvor lukkede vi danskere er, netop når jeg er vendt hjem fra udlandet. Man kan nærmest blive opfattet som lidt af en tosse, hvis man prøver at hyggesnakke i køen i Netto. Folk bakker langsomt væk med et forskrækket blik i øjnene. Men jeg vil altså blive bedre til det, for det føles godt, og verden bliver et bedre sted når vi gør os lidt umage. Så hvis jeg begynder at snakke til dig i metroen eller i kaffekøen, så er jeg hverken ved at forsøge at erhverve dig til en sekt eller ude på at lokke dig med på et pyramidespil. Jeg forsøger bare at være venlig. Også selvom det er marts.

