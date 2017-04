Emma Stern: Det mærkeligste, jeg har oplevet på et modeljob

Mit kendetegn som model er ... “at jeg altid bestræber mig på at være professionel og nede på jorden, når jeg er på arbejde. Jeg har måske ikke altid set mig selv som den typiske model. Forstået på den måde, at jeg egentlig er ret genert og til tider en smule introvert. Det var virkelig ikke naturligt for mig at stå foran et kamera i starten, men jeg har over årene fundet ud af at vende min generthed til noget positivt.”

Det smukkeste sted i verden, jeg har været, er ... “jeg har været så mange forskellige steder, der alle har været smukke på forskellige måder. Et sted, jeg altid husker tilbage på som mere interessant, var en skydning i Guatemala. Vi kørte en del rundt og boede på flere forskellige hoteller, så selvom jeg kun var der i tre dage, synes jeg trods det, at jeg oplevede meget. Alt var virkelig smukt, de havde en stærk kultur og alt var bare så anderledes, end hvad jeg før havde set. Det bedste ved at rejse er de forskellige kulturer, man kommer i kontakt med.”